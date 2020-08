Sprijin financiar pentru angajatorii care încadrează în muncă tineri cu vârsta între 16 și 29 de ani Angajatorii care incadreaza in munca, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2020, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, tineri cu varsta cuprinsa intre 16 și 29 de ani, inregistrați ca șomeri in evidențele agențiilor pentru ocuparea forței de munca, primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceasta categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei. Angajatorii au obligația menținerii raporturilor de munca pentru o perioada de minim 12 luni. Suma prevazuta se acorda pentru plata salariului proporțional cu timpul efectiv lucrat de salariat… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

