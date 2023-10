Stiri pe aceeasi tema

- Preșcolarii și elevii din familiile cu venituri mici vor primi vouchere in valoare de 500 de lei pentru rechizite și haine. Premierul Marcel Ciolacu a anuntat joi, inaintea ședinței de Guvern ca preșcolarii și elevii din familiile cu venituri mici vor primi vouchere in valoare de 500 de lei. De tichete…

- Elevii și preșcolarii nu primesc la școala fructe, legume, lapte și produse de panificație, gratuit, așa cum spune legea prin Programul pentru școli al Romaniei The post Elevii și preșcolarii nu primesc la școala fructe, legume, lapte și produse de panificație, gratuit, așa cum spune legea prin Programul…

- Preșcolarii și elevii vor fi sprijiniți cu tichete sociale educaționale și in anul școlar 2023-2024. Vorbim despre un proiect al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), aflat in dezbatere publica: https://mfe.gov.ro/informatii-de-interes-public/acte-normative-in-consultare-publica/.…

- Elevii navetisti nu au transport gratuit, iar situatia va mai dura inca doua-trei saptamani, potrivit Ministerului Educatiei. Scolile strang abia acum listele cu elevii care fac naveta si rutele pe care acestia se deplaseaza.

- Prescolarii si elevii sunt asteptati la cursuri incepand de luni, 11 septembrie 2023. Pentru cei mai mici dintre prescolari, noul an vine cu emotii si perioada de acomodare, cu teama de raceli si bolile din colectivitate. Cei mai mici dintre elevi, cei de la pregatitoare, pasesc in noul an scolar cu…

- Primarul Gheorghița Matei a semnat contractul de finanțare, printr-un proiect depus prin Planul Național de Redresare și Reziliența, in urma caruia Școala Gimnaziala Șelaru va beneficia de dotari in valoare de aproximativ 1.038.000 de lei. „Elevii din Șelaru vor avea cele mai bune condiții de studiu,…

- Prof. Dan Alexandru Tica a preluat prerogativele de inspector școlar general dupa ce joi, 9 august, Ministerul Educației a transmis ISJ Dambovița ordinul de incetare a mandatului prof. Ileana Nicolaescu. In absența unor informații oficiale- pe motiv ca purtatorul de cuvant al instituției ar fi in concediu,…

- Consiliul Județean Alba și Primaria Alba Iulia au acordat sprijin financiar pentru CS Unirea Alba Iulia și in acest an, demonstrand implicare și susținere fața de sportul local și performanța sportivilor din județ. Suma aprobata de catre Consiliul Județean, in acest an, a fost de 312.500 de lei, iar…