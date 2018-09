Sprijin financiar nesperat. Cultivatorii de usturoi primesc 3.000 de euro de la stat

Stiri pe aceeasi tema

- Popularii europeni au decis, intr-o reuniune care a avut loc vineri, la Bruxelles, sa susțina mai consistent finanțarea fermierilor din zonele slab dezvoltate, pentru fermele familiale și pentru agricultorii tineri.

- Primaria Capitalei vrea sa ofere 450 de lei copiilor din invatamantul primar si gimnazial pentru achizitionarea de rechizite, carti si papetarie, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului...

- A intrat in vigoare "Legea Muntelui" Din aceasta luna a intrat în vigoare noua legea a muntelui, care prevede valorificarea resurselor din zonele montane, conservarea peisajului si a biodiversitatii si dezvoltarea activitatilor economice specifice. Legea prevede sprijin financiar si…

- HOROSCOP Berbec - Este activata axa libertații sau a pasiunii. Trebuie sa faca lucrurile pe care le iubesc cel mai mult. Trebuie sa fie un pic atenți la responsabilitațile lor, peste care sunt gata sa treaca de dragul convingerilor lor. Prima parte a saptamanii este buna, daca ei sunt mai degajați…

- Primaria Capitalei vrea sa ofere un sprijin financiar de pana la 250 de lei pensionarilor care au pensia mai mica decat salariul minim net pe economie, pentru achizitionarea unei perechi de ochelari, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a urmatoarei sedinte de Consiliu General al…

- Administrația Fondului de Mediu a publicat lista persoanelor juridice acceptate in programele Rabla și Rabla Plus (achiziționarea de mașini electrice sau hibride). Printre beneficiari se numara și doua entitați din județul Bacau. Astfel, primaria... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Producatorii de tomate din judetul Gorj vor primi in curand subventia de 3.000 de euro acordata de catre stat. In programul de subventionare a productiei de tomate sunt eligibili 14 fermieri din Gorj. Potrivit lui Dan Tanasescu, directorul Directiei pentru ...

- In doar doua saptamani, 350 de cupluri au intrat in programul Primariei Capitalei care acorda sprijin financiar pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro. 350 de cupluri infertile s-au inscris in programul derulat de Primaria Capitalei, prin ASSMB, privind acordarea unui sprijin financiar…