Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan s-a adresat ministrului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, caruia i-a solicitat sa ia masuri de sprijin pentru crescatorii de animale – sectorul bovinelor."In contextul inflaționist actual, una dintre majorarile cele mai abrupte ale ...

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a demarat programe de sprijin adresate locuitorilor din zona montana. Este vorba despre trei astfel de programe, care asigura sprijin financiar pentru inființarea de centre de colectare și prelucrare a laptelui in zona montana, centre de colectare sau de…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, prin Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA), efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul creșterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna august 2022.

- ”Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), prin Agentia Nationala a Zonei Montane(ANZM), acorda finantare pentru realizarea de investitii in productia romaneasca. Cele trei programe de sprijin lansate se adreseaza locuitorilor din zona montana pentru infiintarea de: centre de colectare si/sau…

- Banii se vor aloca pe principiul Primul venit, primul servit, și pot fi folosiți pentru inființarea și dezvoltarea centrelor de colectare a laptelui, dar și pentru construcția și modernizarea stanelor. Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR), prin Agenția Naționala a Zonei Montane(ANZM),…