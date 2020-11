Stiri pe aceeasi tema

- Localitațile Chiajna și Bragadiru din județul Ilfov vor intra in carantina incepand de astazi, ora 22:00, dupa ce numarul cazurilor de Covid-19 a explodat. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, urmeaza sa semneze astazi ordinul de carantinare al celor doua localitați din…

- Doua comune importante din apropierea Capitalei intra in carantina incepand de joi, ora 22:00, dupa ce rata de infectare a trecut de 10 la mia de locuitori, conform Prefecturii Ilfov. Este vorba despre localitațile Berceni și Clinceni din județul Ilfov. Potrivit unui comunicat al Prefecturii, pentru…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența din Ilfov urmeaza sa ia zilele urmatoare o decizie referitoare la carantinarea mai multor localitați din jurul Bucureștiului. DSP Ilfov propune ca, incepand de joi seara, comunele Berceni și Clinceni sa fie plasate in carantina, in condițiile in care in…

- Doua localitați din apropiere de București ar putea fi inchise. DSP Ilfov a propus intrarea in carantina, de maine seara, a comunelor Berceni și Clinceni. Medicii de la DSP au inaintat propunerile catre autoritațile județene dupa ce in aceste localitați rata de infectare a depașit 10 la mia de locuitori.…

- In județul Maramureș mai exista inca și localitați unde nu s-au inregistrat cazuri de coronavirus in ultimele doua saptamani. Este vorba despre comunele Oncești, Cupșeni, Bogdan Voda și Oarța de Jos, potrivit datelor furnizate de DSP Maramureș, la data de 2 noiembrie. Bine stau și comunele Baiuț, Remetea…

- Incepand de sambata, de la ora 20,00, localitate Berceni intra in scenariul roșu. Rata de infectare cu noul coronavirus a ajuns la 3 la mia de locuitori. Conform Institutiei Prefectului – Judetul Ilfov, rata de infectare in Berceni este de 3,31 la mia de locuitori. Pentru prevenirea raspandirii virusului…

- Noi cazuri de coronavirus au fost depistate la Casa Alba, printre apropiații președintelui american Donald Trump, recent externat. Un consilier de la Casa Alba pe nume Stephen Miller si un inalt oficial militar sunt infectati cu coronavirus, relateaza BBC . Stephen Miller a stat izolat timp de cinci…

- Companiile din domeniile afectate de restrictiile impuse pe fondul pandemiei de COVID-19 vor putea solicita sprijin financiar guvernamental prin intermediul unei aplicatii online care ar putea fi functionala pana la inceputul lunii septembrie, a declarat, sambata, la Arad, premierul Ludovic Orban. Potrivit…