Sprijin din partea României pentru Republica Moldova #Covid-19 Sprijin din partea Romaniei pentru Republica Moldova #Covid-19 Foto: DSU La Chisinau a ajuns astazi o echipa de 42 de medici și asistenți medicali din România care îi vor ajuta, timp de doua saptamâni, pe colegii lor din Republica Moldova sa faca fața pandemiei de COVID-19. Delegația a fost însoțita de miniștrii apararii și de externe de la București. Ministrul român al afacerilor externe, Bogdan Aurescu, și-a exprimat solidaritatea cu cetațenii și cu angajatii sistemului medical din Republica Moldova si a subliniat ca este onorat sa-i însoțeasca… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

