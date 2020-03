Stiri pe aceeasi tema

- Timișul va fi promovat la București, la Targul de Turism din aceasta primavara, alaturi de Timișoara, care in 2021 va fi Capitala Europeana a Culturii. Timișul are multe de aratat, Timișoara la fel, dar mulți dintre potențialii vizitatori nu cunosc aceste locuri. O oportunitate in plus pentru a le cunoaște…

- Horațiu Rada, președinte al Consiliului Director al Asociației Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii, va fi prezent in aceasta seara, de la ora 20.00, in studiourile on.set, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre activitatea asociației și despre problemele cu care se confrunta TM2021,…

- Sute de oameni s-au strans in seara zilei de vineri, 15 februarie, in fata unei librarii din centrul Timisoarei in asteptarea inaugurarii. In 2021, Timisoara va deveni Capitala Europeana a Culturii. Sub sloganul „Indragostiti de carte”, Libraria Carturesti a deschis vineri, 14 februarie, o noua librarie…

- Titlul de Capitala Europeana a Culturii reprezinta pentru Romania o relocare majora de forța. Declanșator al istoriei viitoare, Capitala Europeana a Culturii traseaza in cheia moderna a timpurilor noastre, valorile fundamental europene conținute in insași structura identitara a Romaniei, stat tanar…

- Teatrul national din Timisoara incepe pregatirea spectacolelor anului 2021, cand Timisoara va fi Capitala Europeana a Culturii, cu una din cele mai remarcabile piese scrise de Eugene Ionesco, „Rinocerii”, care si-a castigat un binemeritat loc in dramaturgia universala. Scriitorul de origine romana,…

- „Timișoara in coming” este conferința la care specialiștii din turism din toata țara s-au intalnit pentru a face schimb de idei in promovarea Timișoarei și Timișului, mai ales ca mai sunt 11 luni pana cand urbea de pe Bega va fi Capitala Europeana a Culturii. Iar timpul este scurt...

