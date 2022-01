Stiri pe aceeasi tema

- A inceput sa se afișeze intreținerea pe decembrie. Unora, cu doua camere, le-a venit aproape 10 milioane. La o garsoniera, șase milioane și ceva. Vor trebui sa mai plateasca și curentul, și celelalte facturi: telefon, Internet, TV și, in foarte multe cazuri, rate. Instituții publice amenința ca se inchid…

- Din aceasta saptamana, apicultorii a incep sa incaseze sprijinul acordat de stat prin Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) Bacau. Sumele reprezinta compensații pentru pierderile inregistrate de producatorii de miere, in acest an, din cauza fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile…

- Masura 4.1.1 (noua Masura 3), a fost publicata in Monitorul Oficial. Practic, noua schema de finanțare inlocuiește fosta Masura 3 – granturi de investiții, desființata de guvernanți. Prin intermediu noi masuri, IMM-urile romanești, din sectoarele afectate in mod deosebit de epidemia de coronavirus,…

- Tinerii și copiii din Saucești, dar nu numai, se vor putea bucura de facilitați moderne pentru studiu și petrecerea timpului. Astfel, beneficiind de finanțare din bani europeni nerambursabili, edilul comunei, Valentin Manea, impreuna cu echipa sa de lucru, a reușit sa edifice un modern Centru Civic,…

- Aproximativ 200 de articole de imbracaminte și parfumuri, in valoare de circa 500.000 de lei, ce au fost gasite de polițiști la imobilul unui barbat de 47 de ani, din comuna Livezi, au fost ridicate in vederea confiscarii. La data de 10 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare…

- Aproape 15.000 de fermieri au incasat subvențiile in avans pentru campania din aceasta toamna. Banii au ajuns mai rapid in cazul agricultorilor care aveau cont in Trezorerie. Astfel, potrivit Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Bacau, din totalul de 15.697 de cereri eligibile…

- Un incendiu a izbucnit, marti, la un uscator din municipiul Onesti, in care se afla depozitate 30 de tone de seminte de floarea-soarelui. Purtatorul de cuvant al ISU Bacau, Andrei Grecu, a declarat ca pentru stingerea incendiului intervin mai multe echipaje de pompieri din Onesti, Livezi si Comanesti.…

- Sala de sport de 1,5 milioane euro de la Blagesti, cu 180 de locuri, a fost pusa in funcțiune dupa o lucrare desfasurata in ritm alert, ridicata de la zero in doar jumatate de an. „Este unul din cele peste 200 de obiective de investiții lansate si finanțate in timpul guvernarii PSD (2017 – 2019) […]…