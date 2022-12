Stiri pe aceeasi tema

- Corul Belcanto al ciclului gimnazial și elevii clasei a III-a C de la Scoala Gimnaziala “Avram Iancu” din Alba Iulia au pregatit un dar de suflet pentru credincioșii Parohiei Maieri I, care au participat la slujba religioasa de Sfantul Nicolae. Elevii au fost coordonați de prof. Gabriel Bucur, directorul…

- Targul de Craciun se inaugureaza, la Targu Mureș, in prezența lui Moș Craciun, in data de 5 decembrie, și va oferi o gama larga de cadouri de calitate, realizate manual, precum și o veritabila atmosfera de sarbatori, in inima orașului. Copiii se pot intalni și anul acesta cu Moș Craciun, nu va lipsi…

- Consilierul ministrului Mediului, Apelor si Padurilor Porzsolt Levente a anuntat, vineri, la Targu Mures, in conferinta PRIA Agriculture – Gala Fermierilor din Romania, ca saptamana viitoare va fi lansat Ghidul de finantare pentru schema de ajutor de stat „Sprijin pentru investitii in noi suprafete…

- Colecția de fluturi expusa in antecamera salii festive a Colegiului Național „Alexandru Papiu Ilarian" Targu Mureș, surprind privirile curioase prin dimensiunea lor, coloritul deosebit și eleganța cu care invaluie spațiul.Colecția a fost realizata și determinata in decurs de 4 ani de catre profesorul…

- In perioada 27-29 octombrie un efectiv de 45 de elevi ai Colegiului Național și ai Liceului de Arta din Tg. Mureș au realizat o excursie tematica la Budapesta, initiativa avand-o membrii clubului GeoArt al Colegiului Papiu, coordonați de domnii profesori Dr. Hadrian Conțiu si Dr. Andreea Contiu. Excursia…

- Copiii vor incepe maine cel de-al doilea modul de scoala, care dureaza 8 saptamani. Urmatoarea vacanta va fi de sarbatori si incepe pe 23 decembrie 2022 si dureaza pana pe 8 ianuarie 2023. Anul scolar are 36 de saptamani si, pentru prima data, este impartit in 5 module de invatare si 5 vacante. Articolul…

- Centrul Militar Județean Maramureș, prin Biroul de Informare-Recrutare, organizeaza, in 20 octombrie, impreuna cu personalul didactic si elevii din doua institutii de invatamant baimarene “Ziua Armatei Romaniei in scoli”. Activitatea, in acest an, se desfasoara cu elevii apartinand Scolii gimnaziale…

- Andreea Dula, membra a Clubului de Dezbateri Mindbusters, a acordat un interviu cotidianului Zi de Zi, in care a expus informații cu privire la proiectele și realizarile clubului din care face parte. De asemenea, tanara absolventa a Colegiului Național "Alexandru Papiu Ilarian" din Targu Mureș impartașește…