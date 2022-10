Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a demarat duminica, 16 octombrie, campania de plata in avans a fermierilor care au depus Cereri unice de plata in anul 2022, suma totala fiind de peste 1 miliard de euro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Crescatorii de animale primesc un sprijin financiar de aproximativ 1,34 milioane de lei pentru serviciile prestate in luna iulie, informeaza astazi Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), potrivit Agerpres. „Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie…

- Ministerul Agriculturii și dezvoltarii Rurale, prin Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura, efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul creșterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna iunie și in trimestrul II al anului 2022.

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) anunta ca, in perioada 27 august – 15 septembrie 2022, primeste cereri de solicitare a ajutorului exceptional pentru cresterea si reproductia suinelor si pentru cresterea, reproductia si incubatia pasarilor. Plata ajutoarelor exceptionale,…

- ”Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), informeaza potentialii beneficiari ca, in perioada 27 august – 15 septembrie 2022, primeste Cereri de solicitare a ajutorului exceptional pentru sustinerea urmatoarelor activitati:…

