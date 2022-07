Firmele din industria prelucratoare ce vor include in planurile de investitii componenta de economie circulara vor putea beneficia de o alocare financiara cuprinsa intre 15.000 si 200.000 de euro din partea statului, informeaza Ministerul Economiei. In acest context, ministerul de resort a publicat in transparenta proiectul de Hotarare de Guvern privind aprobarea Mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de Tranzitie catre Economia Circulara pentru industria prelucratoare. Potrivit sursei citate, proiectul urmareste atat dezvoltarea de sectoare industriale…