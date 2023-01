Sprijin de 30 de milioane de dolari din partea SUA pentru consolidarea sectorului energetic al Republicii Moldova

Stiri pe aceeasi tema

- SUA a oferit 30 de milioane de dolari Republicii Moldova, destinați sectorului energetic. Banii sunt reprezinta sprijin din partea Agentiei SUA pentru Dezvoltare Internationala (USAID), anunța președinta acestei țari, Maia Sandu.

Statele Unite ale Americii (SUA) ofera Republicii Moldova 30 de milioane de dolari pentru consolidarea sectorului energetic, a anuntat vineri presedinta republicii, Maia Sandu, pe Twitter, informeaza Radio Chisinau, potrivit Agerpres.

- Statele Unite ale Americii au oferit un ajutor financiar de 30 de milioane de dolari Republicii Moldova. Ajutorul vine in contextul crizei energetice și altor dificultați economice „cauzate de razboiul neprovocat și nejustificat al Kremlinului” impotriva Ucrainei, se menționeaza intr-o nota informativa…

- Nora Baldovin (www.b1tv.ro) Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat joi, in cadrul unei vizite in capitala Republicii Moldova, Chișinau, un pachet suplimentar de sprijin energetic pentru Republica Moldova. Banii ar trebui sa fie disponibili incepand cu ianuarie 2023 In primul…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, anunța ca va efectua o vizita in Republica Moldova la mijlocul saptamanii viitoare. Intr-o postare pe contul sau de Twitter, Von der Leyen a declarat ca se lucreaza la un sprijin suplimentar pentru Republica Moldova pentru atenuarea crizei energetice.…

- Republica Moldova va beneficia de suport financiar oferit de Statele Unite ale Americii pentru consolidarea securitatii energetice, transmite miercuri Radio Chisinau, dupa ce membrii Comisiei de politica externa si integrare europeana au avizat pozitiv initierea negocierilor si a semnarii celui de-al…

