Sprijin de 10,3 milioane de euro pentru aeroporturi Operatorii economici care administreaza aeroporturi in contextul pandemiei de coronavirus vor beneficia de un sprijin in valoare de 10,3 milioane de euro (51,5 milioane lei), potrivit unui comunicat de presa al Executivului comunitar. Ajutorul public va lua acordat sub forma unor granturi directe. Schema a fost aprobata de CE in conformitate cu conditiile stabilite in Cadrul temporar privind ajutorul de stat, amendat la data de 18 noiembrie 2021. “Executivul comunitar a concluzionat ca masura este necesara, adecvata si proportionala pentru a remedia perturbarile grave in economia unui stat membru,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

