Crescatorii de animale vor avea la dispoziție, in 2022, o suma de 564,7 milioane lei (114,1 milioane euro) pentru schemele de sprijin cuplat in sectorul zootehnic, potrivit unei hotarari de Guvern, anunța Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Pentru specia bovine, categoria bivolite de lapte, suma alocata este de 8.311.800 lei (1.680.000 de euro), in timp ce 64.935.937,5 lei (13.125.000 euro) sunt pentru specia bovine, categoria taurine din rase de carne.Alti 491.409.497,475 de lei (99.324.810 euro) sunt alocati pentru specia bovine, categoria vaci de lapte, iar 133.582,5 lei…