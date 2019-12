Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta vreme mai rece in acest weekend, in tara si in Capitala. Lapovita si ninsoarea sunt asteptate in majoritatea tarii in acest sfarsit de saptamana, care vor fi insotite de viscol si vant puternic.

- Meteorologii anunta vreme de iarna in urmatoarele zile, in tara si in Capitala, cu valori normale pentru aceasta perioada. Lapovita si ninsoarea sunt asteptate in majoritatea tarii in weekend. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), de vineri seara si pana duminica, 29 decembrie, la ora…

- Vineri se așteapta precipitații sub forma de lapovița in Capitala, iar astazi vremea va fi inchisa pe tot parcursul zilei și temporar va ploua, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), care a actualizat prognoza pentru București. Cantitațile de apa vor fi, in medie, de 10 - 15 l/mp,…

- Primele ninsori sunt așteptate la sfarșitul lunii noiembrie. Meteorologii anunța iarna grea, cu zapada din abudența și viscol puternic. Potrivit estimarilor realizate de meteorologii realizate de Administrația Naționala de Meteorologie, in Romania, in aceasta iarna, sunt așteptate episoade de vreme…