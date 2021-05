Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera de la punctul Nadlac II din judetul Arad au depistat opt migranți din Maroc și Tunisia, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi pe osiile a patru automarfare. In weekend, polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat opt cetateni din Maroc și Tunisia, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi pe osiile a patru automarfare.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac I și Nadlac II - au depistat 30 de cetateni din Afganistan, Maroc și Pakistan care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in automarfare, respectiv pe jos.

- NARLAC. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 15 cetateni straini – afgani și iranieni - care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in trei automarfare.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – judetul Arad au depistat cincisprezece cetateni straini, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria ascunsi in trei automarfare. In ultimele 24 de ore, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – judetul Arad au depistat noua cetateni straini, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria pe jos, respectiv ascunsi intr-un automarfar. In data de 23.03.2021, politistii de frontiera din cadrul Punctului…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Nadlac II si Varsand – judetul Arad au depistat douazeci si opt de cetateni din Afganistan, Turcia si Siria, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in automarfare, respectiv pe jos. * In data de 26.02.2021,…

- In ultimele 24 de ore, 18 migranți din Afganistan, care incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, au fost depistati, ascunsi in patru automarfare, de catre politistii de frontiera de la Nadlac. Joi, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au efectuat controlul…