Lungmetrajul "Spre Nord" regizat de Mihai Mincan a castigat Premiul Publicului, duminica, la finalul celei de-a 13-a editii a festivalului Les Films de Cannes a Bucarest, in cadrul galei de inchidere desfasurata duminica la Cinema Elvire Popesco din Capitala.

Les Films de Cannes a Bucarest nu inseamna doar proiecții de film ci și importante manifestari conexe ce implica eșalonul de varf al industriei de film mondiale. Dialogul CINEMAUL DE AUTOR IN VREMEA PLATFORMELOR este un eveniment dedicat deopotriva profesioniștilor din industria cinematografica și publicului…

„Oameni de treaba/ Men of Deeds", noul film al regizorului Paul Negoescu, cu Iulian Postelnicu, Vasile Muraru, Anghel Damian si Crina Semciuc in distributie, va avea o avanpremiera speciala in cadrul Les Films de Cannes a Bucarest, sambata. Proiectia programata de la ora 20.00, la Cinemateca Eforie…

Luc Dardenne, Arnaud Desplechin and Stephane Brize are the filmmakers honored at the 13th edition of "Les Films de Cannes r Bucarest" by the screening of their newest movies, as well as of other landmark titles from their careers in three really special retrospectives, the organizers said in a release.

Luc Dardenne, Arnaud Desplechin, Stephane Brize sunt autorii pe care "Les Films de Cannes a Bucarest.13" ii omagiaza anul acesta prezentandu-le, in premiera nationala, cele mai noi filme, dar si alte titluri de referinta din cariera lor, in trei retrospective cu adevarat speciale.

Revelatiile si debutantii sunt, la Cannes, acele "intoarceri de situatie" neasteptate, care rastoarna ordinea instaurata, daca ar fi sa citam o terminologie hollywoodiana. Insa confirmarile, maestrii rasfatati ai croazetei, titanii inclasabili sunt punctele culminante ce dau greutate si tensiune evenimentului.…

Biletele pentru Les Films de Cannes a Bucarest.13 s-au pus in vanzare, "R.M.N" - filmul lui Cristian Mungiu - numarandu-se printre peliculele selectate la aceasta editie.

Editia de anul acesta a Les Films de Cannes a Bucarest, desfasurata intre 21 si 30 octombrie 2022, e una a certitudinilor. Vremurile sunt in continuare nesigure situlburi, insa festivalul a devenit, in timp, o constanta, un polde stabilitate in viata culturala romaneasca. In ciuda tuturorfurtunilor…