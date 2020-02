Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulatie s-a produs duminica dimineata, la iesirea din municipiul Barlad, spre Tecuci. Doi tineri, unul de 19 ani, altul de 21 de ani, au pierit in urma teribilului accident.

- Un accident teribil a avut loc in aceasta dupa amiaza, in județul Hunedoara. Șoferul unei mașini, un barbat de 59 de ani, a parasit carosabilul și a plonjat cu autoturismul in raul Cerna. Alarma s-a dat in jurul orei 13:10. Polițiștii hunedoreni au fost anunțat cu privire la producerea unui accident…

- Camera instalata pe bord de soferul unui alt autoturism a surprins vineri momentul socant in care a avut accidentul in orasul Energodar. In imagini se vede cum o masina a oprit pentru a permite unei tinere mame sa traverseze cu bebelusul ei aflat in carucior. In timp ce traversa, femeia a observat…

- Un angajat al societații de salubrizare din galați a fost prins de jandarmi in timp ce fura motorina din mașina de gunoi, informeaza Mediafax.Incidentul a avut loc pe strada. Barbatul a fost vazut de o patrula a Jandarmeriei chiar in momentul in care muta motorina din rezervor in cateva bidoane de plastic…

- Accidentul rutier s-a produs pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum. Soferul, de 47 de ani, a pierdut controlul asupra directiei si a lovit cu autovehiculul poarta unui imobil si apoi un podet, rasturnandu-se apoi in afara carosabilului.

- Potrivit imaginilor surprinse de o camera amplasata pe o strada importanta din orasul Galati, barbatul aflat la volanul unui taxi opreste masina langa un bloc si arunca pe geam patru pungi de gunoi. Acestea cad pe trotuar in timp ce soferul pleaca de la fata locului. Incidentul s-a produs noaptea si,…

- Doliu pe soselele din tara. Doua accidente rutiere produse in noaptea de sambata spre duminica au dus la decesul a doua persoane. Pe Autostrada A1, in judetul Sibiu, un microbuz cu sapte persoane s-a rasturnat in sant. In urma impactului, a persoana a murit, iar doua au fost ranite. ISU Sibiu a anuntat…