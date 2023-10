Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Mihai Viteazu, Ioan Zeng, a facut azi o vizita aparte unei femei din satul Cornești, care a implinit venerabila varsta de 100 de ani! Cu aceasta ocazie, edilul i-a oferit un plic cu bani, un tort și un buchet de flori, din partea administrației locale. ”Seniorii merita tot respectul…

- Primaria municipiului Campia Turzii supune dezbaterii publice doua proiecte de hotarare cu privire la Regulamentul de Organizare și Funcționare a Complexului Sportiv AlfaGen Park și a tarifelor de inchiriere a terenurilor și spațiilor care aparțin domeniului public, aflate in administrarea Serviciului…

- Sambata, 2 septembrie, intre orele 21:00 și 00:00, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Turda, cu sprijinul polițiștilor rutieri din cadrul Polițiilor municipale Turda și Campia Turzii, dar și jandarmilor Detașamentului 4 Jandarmi Turda, au pus in aplicare un plan de acțiune pentru prevenirea accidentelor…

- Transilvania Impact va propune spre inchiriere un spațiu pentru birouri in zona Turda, Str. Mihai Viteazu, nr. 45. Spațiul dispune de o suprafața utila de 114 mp + posibilitate de parcare in fața sau pe lateralul lui. Compartimentare: – spațiu mic intro/ recepție – hol acces birouri – 3 birouri decomandate…

- Un barbat de 29 de ani, din Mihai Viteazu, a fost reținut de catre polițiști și apoi a fost plasat in control judiciar, pentru 60 de zile, fiind acuzat ca a batut-o pe concubina sa, de 21 de ani, intr-un local public din localitate. ”La data de 7 august a.c., polițiștii Postului de Poliție Comunala…

- Lanurile de rapița, lavanda și floarea soarelui au devenit foarte populare in ultimii ani printre pasionații de fotografie, dar și amatori. Campurile de floarea-soarelui ale firmei Ritak din comuna Mihai Viteazu nu sunt o excepție. La frumusețea culturii se adauga și peisajul cu Cheile Turzii, devenind…

- Astazi, de la ora 18:00, Sticla Arieșul Turda are programat primul antrenament din noul sezon 2023-2024. Dupa un sezon in care s-au bazat in marea majoritatea a timpului pe juniori, turdenii vor incerca sa combine tinerețea cu experiența in noul sezon. Astfel, oficialii turdeni pregatesc șapte transferuri.…

