Spre dictatură: liderii europeni, bolnavi de putere în timpul pandemiei Liderii și guvernele statelor europene au acaparat și mai multa putere in timpul crizei sanitare și nu au de gand sa renunțe la acest privilegiu. Sute de mii de oameni și-au pierdut viața in intreaga Europa din cauza Covid-19, iar mulți alții au suferit probleme de sanatate pe termen lung dupa ce au contractat boala. Nu […] The post Spre dictatura: liderii europeni, bolnavi de putere in timpul pandemiei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Violeta Alexandru: „Sectorul cultural este unul cu privire la care, și ma includ și pe mine aici, eu cred ca nu am facut suficient. Este un sector pe care l-am ajutat puțin la Ministerul Muncii, anul trecut, prin plata celor care lucrau in regim de PFA sau drepturi de autor, dar insuficient și s-a vazut,…

- Compania aeriana low-cost Ryanair a raportat luni pierderi anuale record de 815 milioane de euro, dupa ce restrictiile impuse in contextul pandemiei de COVID-19 au obligat-o sa anuleze 80% din zboruri, dar cu toate acesta compania irlandeza s-a declarat increzatoare ca relansarea a inceput, transmite…

- În hemiciclul Parlamentului European de la Strasbourg, presedintele Franței a deschis Conferinta privind viitorul Europei.Deplângând „defetismul ambiant”, Emmanuel Macron a sustinut duminica eficacitatea raspunsului european la criza Covid-19, cerând în…

- Peste un sfert din populația Uniunii Europene a fost vaccinata anti-Covid cu cel puțin o doza de vaccin, anunța Comisia Europeana, marți, adica 150 de milioane de europeni au fost imunizați. De asemenea, peste 9% dintre europeni au schema de vaccinare completa, cu doua doze (Pfizer/BioNTech, Moderna…

- Cel putin unul din trei bolnavi de COVID-19 spitalizati isi vede sanatatea afectata pe termen lung, cu diferite organe afectate si inclusiv probleme de ordin psihologic, releva un nou studiu realizat in Europa, SUA si China.

- Criza pandemiei a generat deteriorarea starii democratiei si a statului de drept in multe tari din cadrul Uniunii Europene, inclusiv in Romania, releva un raport elaborat de organizatia nonguvernamentala Uniunea Libertatilor Civile pentru Europa (Civil Liberties Union for Europe), informeaza Mediafax.…

- Jandarmii damboviteni au executat zilnic misiuni de verificare a respectarii masurilor adoptate de autoritati in contextul pandemiei de Covid-19.In perioada 1 – 7 martie a.c., sub autoritatea Institutiei Prefectului, impreuna cu politistii au fost desfasurate actiuni de verificare in zone aglomerate,…

- Medicul Virgil Musta de la Timisoara afirma ca Europa se confrunta cu un nou val al pandemiei de coronavirus si acest lucru se vede si in Romania, transmite g4media . Medicul se asteapta la o crestere a numarului de cazuri. ”De doua saptamani, cu greu mai facem fata cazurilor COVID severe care necesita…