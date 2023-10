Spre ce zone ale României s-au dus cei mai mulți bani ai străinilor La sfarșitul anului 2022, soldul Investițiilor Straine Directe a fost predominant concentrat in regiunea de dezvoltare BUCUREȘTI – ILFOV, reprezentand 62,7 la suta din total, urmata de regiunea CENTRU cu o contribuție de 8,7 la suta din total și regiunea VEST, cu 7,1 la suta. In contrast, nivelurile cele mai scazute ale investițiilor straine au fost inregistrate de regiunile NORD-EST (2,9 la suta) și SUD-VEST – OLTENIA (1,9 la suta). Ordinea regiunilor de dezvoltare in funcție de ponderea deținuta in soldul total ISD nu s-a modificat fața de anul 2021. Repartizarea pe județe a soldului ISD In… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

