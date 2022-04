Spray lacrimogen folosit la un concert. Mai mulți spectatori au avut nevoie de îngrijiri medicale Mai multe persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce au participat la un concert, intr-o sala din sectorul 1 al Capitalei, in care unul dintre spectatori a pulverizat cu spray lacrimogen. Barbatul s-a ales cu dosar penal. Conform poliției, in noaptea de sambata spre duminica, „in jurul orei 00.40, prin apel 112, Secția […] The post Spray lacrimogen folosit la un concert. Mai mulți spectatori au avut nevoie de ingrijiri medicale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rușii pregatesc un atac de 35 de ore asupra capitalei Ucrainei, susține primarul orașului, Vitali Klitschko. Primarul Kievului a declarat, in urma cu scurt timp, ca asediul va incepe marți, la ora locala 20.00 și va continua pana joi la ora 7.00. Este vorba despre un atac susținut al rușilor asupra…

- Cea mai mare pensie pe baza de contributivitate obtinuta in Romania a fost de peste 63.000 de lei brut in luna ianuarie 2022 si a fost incasata de un pensionar din sectorul 1 al Capitalei. Pensionarii cu cele mai mari 100 de pensii contributive incaseaza, lunar, intre 20.000 si 60.000 de lei, arata…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a susținut ca alesii locali ai PNL in Consiliul General al Municipiului Bucuresti nu ii va asigura permanent o majoritate primarului general Nicusor Dan. PNL va face majoritatile in Consiliul General al Capitalei in functie de proiectele supuse aprobarii și nu-i va acorda…

- O mașina a ambasadei SUA la București a lovit, marți, in nordul Capitalei, pe trecerea de pietoni, o femeie de aproximativ 40 de ani care traversa strada. UPDATE Reacția Ambasadei SUA „Ambasada SUA poate confirma faptul ca un autovehicul condus de un angajat al Ambasadei a fost implicat intr-un accident…

- Societatea de Transport București (STB) a intrat, vineri, in a treia zi de greva, dupa ce negocierile cu primarul Capitalei, Nicușor Dan au eșuat. Negocierile de seara trecuta dintre reprezentanții angajaților de la Societatea de Transport București, aflați in greva de joi dimineața, și autoritați au…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, a lansat, vineri, in dezbatere publica, proiectul de lege privind desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ). Așa cum reiese din proiect, actuala SIIJ va fi inlocuita, de fapt, de o alta secție, aflata tot in subordinea Parchetului…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anunțat, miercuri, la Antena 3, ca CGMB se pregatește sa dubleze prețul gigacaloriei in București. Fostul primar al Capitalei a avertizat ca tariful local a fost aprobat de ANRE, urmand sa fie aprobat și de consilierii din Consiliul General al Municipiului București.…

- Agentul Constantin Popescu, cel care a spulberat cu mașina doua fetițe pe trecerea de pietoni, in sectorul 1 al Capitalei, avea nevoie de formare profesionala și apoi de pregatire continua, cu atat mai mult cu cat fusese incadrat din sursa externa, fara sa urmeze macar cursurile vreunei școli de poliție.…