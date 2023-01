Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Politehnica Timișoara a organizat in perioada 19 – 20 ianuarie, la Budapesta, „Festivalul Internațional de Cultura Digitala și Patrimoniu – Demonstrații XR”. Evenimentul a fost pus la punct in parteneriat cu Muzeul Național al Banatului, Asociația Timișoara 2023 Capitala Europeana a Culturii,…

- Universitatea Politehnica Timișoara, in parteneriat cu Muzeul Național al Banatului, Asociația Timișoara 2023 Capitala Europeana a Culturii, Institutul Cultural Roman de la Budapesta, Ambasada Romaniei la Budapesta și Universitatea Obuda din Budapesta au organizat, in perioada 19 - 20 ianuarie, „Festivalul…

- Joi, 19 ianuarie, la Budapesta, va avea loc un eveniment deosebit, in cadrul caruia Cari Tibor și violoncelistul Szabo Attila vor susține un concert special. Evenimentul este organizat de Institutul Cultural Roman de la Budapesta, in parteneriat cu Ambasada Romaniei la Budapesta, Asociația Timișoara…

- Noul an, 2023, cel in care Timișoara devine Capitala Europeana a Culturii, a fost intampinat de oameni in numar destul de mare, in strada. Oferta a fost mai mult decat diversa, au fost doua revelioane de la primarie, in Piața Operei și Piața Libertații, plus unul, cu totul deosebit, de la Muzeul Național…

- Luni, 12 decembrie, la Cinema Victoria va fi prezentat programul cultural pentru anul 2023, cand Timișoara va deține titlul de Capitala Europeana a Culturii. Evenimentul va putea fi urmarit online.

- Promovarea și valorificarea patrimoniului cultural material și imaterial al orașului Timișoara continua la nivel internațional, proiectul Patrimoniul sub Reflectoare Timișoara devenind un exemplu de integrare a tehnologiilor digitale in cultura și educație in cadrul programului cultural Novi Sad 2022…

