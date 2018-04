Cornel Ungureanu, reales preşedinte al USR Timişoara

Adunarea Generală a Filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România a desemnat membrii care vor ocupa funcțiile de conducere din cadrul organizaţiei. The post Cornel Ungureanu, reales preşedinte al USR Timişoara appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]