Stiri pe aceeasi tema

- Cateva zeci de persoane au asistat la un protest spontan al Mișcarii REZIST chiar in centru Capitalei, in Piața Revoluției - Calea Victoriei - Palatul Regal. O inscripție cu #REZIST a fost proiectata pe Muzeul de Arta al Romaniei (fostul Palat Regal).In acel loc continua Festivalul SPOTLIGHT…

- Primaria Capitalei a anuntat ca, in perioada 12 – 15 aprilie, va fi organizata a patra editie a Festivalului Spotlight. In perioada evenimentului, Calea Victoriei va deveni pietonala intre orele 20:30 si 23:00. „Ajuns la a patra editie, Spotlight – Bucharest International Light Festival, organizat de…

- Cum arata o galerie in aer liber cu lucrari luminoase care pot depași chiar și 10 metri inalțime, o galerie in care cladirile istorice ilustreaza povești animate 3D, in care unele exponate prind viața in prezența vizitatorului, iar spațiul de expoziție depașește 7.000 de metri patrați? Afla raspunsul…

- Calea Victoriei devine o expoziție itineranta in aer liber, in perioada 12-15 aprilie, cu ocazia celei de-a patra ediții Spotlight 2018 – Bucharest International Light Festival, cand harta instalațiilor de lumina va fi extinsa cu noi locații din Capitala. Astfel, pe langa traseul deja consacrat – Calea…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a desemnat firma care va realiza soseaua de centura Timisoara Sud. Pentru aceasta lucrare au luptat firme din Turcia, Spania, Italia, Israel, China, Germania, Austria, Bulgaria, Slovacia si Romania.

- Sase lucrari ale unor artisti din Spania, Italia, Rusia, Germania, China si Romania au fost selectate, in urma unui open call lansat la inceputul anului, in finala concursului de video mapping Spotlight care se va desfasura in perioada 12-15 aprilie in cadrul festivalului Spotlight - Bucharest International…

