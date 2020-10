Spotify lansează prima emisiune matinală “The Get Up” este numele primei emisiuni matinale pe care Spotify o difuzeaza - o emisiune care, precum cele de la radio, este gazduita de DJ si contine, pe langa muzica, informatii din diverse domenii. Noul show este gandit in principal pentru cei care calatoresc, fie ca este vorba de un drum cu propria masina sau cu transportul in comun spre si de la locul de munca. Gazdele emisiunii vor prezenta stiri si informatii din divertisment, pop-culture si, bineinteles, muzica. Insa nu o vor face in direct. Spre deosebire de emisiunile traditionale de radio, noul show Spotify va fi inregistrat si publicat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

