- Eleva și-a dezamagit profesorul. Cel care a invatat-o pe Meghan Markle cum sa se comporte de fata cu Regina Elisabeta este dezamagit profund de Ducesa de Sussex, soția prințului Harry. Care este ultimul scandal in familia regala britanica? Meghan Markle și-a dezamagit unul din cei mai mari susținatori…

- Presa mondena din Anglia vuiește. Decizia luata de prințul Harry și Meghan Markle, dupa zvonurile privind un eventual divorț. „Aceasta perioada din viața lor a ajuns la sfarșit, pentru ca nu mai au nimic de spus”, a declarat o sursa din Casa Regala britanica. Afla in randurile de mai jos ce se intampla,…

- Regele Charles va rata vizita printului Harry la Londra preferand drumetiile in Transilvania. Majestatea Sa se va recupera in Romania saptamana viitoare, in timp ce fiul sau cel mic, care s-a mutat in California, va veni la Londra pentru a depune marturie in procesul intentat grupului media Mirror,…

- Șoferul de taxi din New York, cel care i-a condus pe ducele și ducesa de Sussex timp de aproximativ 10 minute, marți seara, in timp ce aceștia incercau sa scape de fotografi, a facut primele declarații despre incident, punctand ca celebrul cuplu a fost in mod clar nervos in timpul scurtei calatorii.

- Departamentul de Poliție din New York a confirmat ca intr-adevar prințul Harry și Meghan Markle au fost urmariți de paparazzi seara trecuta. Pe masura ce apar mai multe detalii despre „aproape catastrofala urmarire”, așa cum a numit-o purtatorul de cuvant al ducelui și ducesei de Sussex, oamenii legii…

- Meghan Markle, soția prințului Harry, a criticat presa britanica in legatura cu informațiile potrivit carora scrisorile schimbate cu Regele Charles au jucat un rol in decizia ei de a nu participa la incoronarea acestuia. Este cea mai recenta confruntare a

