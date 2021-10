Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul american Facebook, care s-a lovit in Europa de reguli mai stricte decat in Statele Unite privind intimitatea si accesul la datele utilizatorilor, arunca UE o ramura de maslin sub forma locurilor de munca, informeaza News.ro. Facebook anunta ca va angaja 10.000 de persoane cu calificari…

- In septembrie, indicele global al preturilor la produsele alimentare s-a majorat pentru a doua luna consecutiv, atingand cel mai ridicat nivel din ultimii zece ani, pe fondul scumpirilor la cereale si uleiuri vegetale, a anuntat Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO). FAO…

- Ducu Bertzi este unul dintre cei mai iubiți artiși de muzica folk, insa in ultima perioada, aparițiile sale in lumina reflectoarelor au fost tot mai rare. Cu toate astea, chiar daca mai rar, acesta a mai susținut spectacole la diverse evenimente. Recent, interpretul și-a aniversat ziua de naștere și…

- Dacia crește pe piața auto europeana Un numar de 31.279 de autoturisme Dacia au fost inmatriculate luna trecuta in Europa, comparativ cu 34.061 in august 2020. Vanzarile de autoturisme Dacia au inregistrat un avans de 5,7% in Europa in primele opt luni din 2021, iar cota de piata a producatorului de…

- Vanzarile de biletele de avion din vara anului 2021 se apropie de nivelul pre-pandemic, desi efectele pandemiei sunt inca evidente la nivel de industrie, arata datele agentiei online de turism Vola.ro. Compania a emis aproape 100.000 de bilete de avion in perioada iunie – august 2021. Pretul mediu al…

- Grupul pop suedez ABBA a prezentat joi un nou album cu piese originale, primul de când cei patru membri ai lor s-au desparțit în urma cu aproape 40 de ani, scrie AFP.„Am facut un nou album”, au declarat Björn Ulvaeus, în vârsta de 76 de ani, și Benny Andersson,…

- Pfizer a crescut prețul vaccinului Covid-19 cu mai mult de 25 %, iar Moderna cu mai mult de 10 % in ultimele contracte de aprovizionare a Uniunii Europene cu vaccinuri anti-COVID-19, pe fondul unor probleme in Europa legate de furnizare a dozelor și de efectele secundare ale produselor firmelor rivale,…

- Compania din Milano, care este listata si la Hong Kong, a anuntat o crestere de 66% a veniturilor la curs valutar constant, la un total de 1,5 miliarde de euro, un nivel aflat usor sub cel din prima jumatate a anului 2019, inainte de declansarea pandemiei, dar peste cele 1,43 milairde de euro anticipate…