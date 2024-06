Utilizatorii Spotify din SUA vor fi notificati despre noua modificare a abonamentului lor in cursul lunii urmatoare. Actiunile Spotify au crescut cu mai mult de 4% luni. Pentru utilizatorii din SUA, un plan ”individual” va costa 11,99 USD. Un plan ”duo” va costa 16,99 USD, iar un plan ”de familie” va costa 19,99 USD. Planul ”student” va costa in continuare 5,99 USD. Spotify a spus ca creste preturile, astfel incat compania sa poata ”continua sa investeasca si sa inoveze in caracteristicile produselor noastre”, potrivit unei postari pe blog. In iulie 2023, Spotify a crescut pretul ofertei sale…