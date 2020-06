Sporurile salariale, doar pentru SRI și STS Polițiștii se plang ca sunt discriminați in ce privește sporurile salariale, deși ar trebui sa beneficieze de acestea, potrivit legii. Sporul de specialist de clasa, care ar fi trebuit dat inca din 2017, nu se acorda decat celor de la SRI și STS, susțin sindicaliștii, care au facut apel la conducerea MAI pentru a repara […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Politiei Municipiului Moreni au retinut pentru 24 de ore un barbat de 50 de ani, din localitate, banuit de comiterea infractiunilor de tulburarea ordinii si linistii publice si amenintare.In urma cercetarilor efectuate, politistii au stabilit ca, in ziua de 29 mai a.c., banuitul,…

- Salariile a peste 68.000 de polițiști vor fi majorate in urma Ordonanței de urgența inițiata de Ministerul Afacerilor Interne și aprobata astazi, 14 mai 2020, de Guvernul Romaniei. “Aceasta ordonanta face un act de dreptate si, daca la vremea respectiva predecesorii mei ar fi aplicat legea asa cum trebuia,…

- Electricianul Spitalului de Recuperare din Gherla, județul Cluj, in varsta de 56 de ani, a fost gasit mort, luni dupa-amiaza, cazut peste o pompa electrica. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru a fi...

- Șase mașini, zeci de persoane și numeroase echipaje de poliție, in cadrul unei acțiuni de amploare desfașurate ieri, la Gheraseni. Aici, un tanar din Vadu Pașii și-a serbat ziua de naștere in cadrul unei petreceri la care au participat douazeci de prieteni din mai multe județe. Polițiștii au oprit…

- Marcel Vela a afirmat ca polițiștii locali din Timișoara caștiga pana la 9000 de lei lunar, iar polițistul local Musca Silviu il acuza pe ministru de dezinformare. Citește și: Cat castiga un angajat de la Politia Locala. Marcel Vela a rabufnit Marcel Vela a subliniat, la un post de…

- Marimea sporului la salariul de baza destinat cadrelor medicale implicate in lupta cu Covid-19 este stabilit de catre instituția la care acestea activeaza și nu de catre alte instituții de stat. Aceasta este explicația Ministerului Finanțelor, oferita pentru UNIMEDIA, dupa ce mai mulți lucratori medicali…

- Zeci de oameni care participau, marți, la o inmormantare, in comuna Slatioara, județul Olt, au fugit la vederea „mascatilor”. Jandarmii si luptatorii SAS au fost sesizați ca sunt incalcate prevederile ordonantelor militare, scrie Mediafax.Potrivit unor surse locale, la inmormantarea din Slatioara…

- Mai multe cadre medicale din Prahova și-au donat sporurile salariale in ultima perioada, in incercarea de a sprijini achiziția de materiale pentru lupta impotriva pandemiei. Cardiologul Marian Albu spune ca „fiecare generație are incercarile lui” și face apel la oameni sa fie alaturi de medici, anunța…