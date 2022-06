Stiri pe aceeasi tema

- Colegii medicului Octavian Mazilu, fost manager al Spitalului Municipal Timisoara, care a fost arestat preventiv dupa ce a luat mita de la pacienti, se desolidarizeaza de practicile care nu fac cinste profesiei de medic si dau asigurari ca misiunea lor este lupta pentru viata si respectarea drepturilor…

- Deputatul liberal Ionut Stroe a continuat marti disputa cu ministrul social-democrat al Finantelor Adrian Caciu pe tema raporturilor dintre stat si mediul privat, afirmand ca angajatii de la stat nu trebuie confundati cu bugetul statului si ca mediul privat nu trebuie sa fie considerat dator statului,…

- Deputatul USR Iulian Bulai le transmite marți, demisionarilor din partid care lanseaza partidul REPER ca abia așteapta sa fuzioneze din nou așa cum s-a intamplat cand USR a inghițit PLUS. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Lucian Ovidiu Heius, a afirmat ca salariul net maxim pe care il poate obtine un inspector ANAF este de 6.200 de lei, mentionand ca doreste ca existe o baza legala pentru care cei care obtin rezultate extraordinare sa fie recompensati…

- Taxe salariale reduse pentru angajații din agricultura și industria alimentara. Cum motiveaza Guvernul firmele din aceste domenii Oficial, din luna iunie, angajatorii din domeniul agriculturii și din cel al industriei alimentare vor plati, intre iunie 2022 și decembrie 2028, un salariu minim brut diferențiat…

- Guvernul a aprobat, printr-o ordonanta de urgenta, facilitatea temporara a scutirii de la plata impozitului si a taxelor pentru majorarea voluntara a salariului minim cu 200 de lei, a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru. ,,Practic, incepand cu 1 iunie 2022, pentru…

- Angajatii depozitului Amazon din Staten Island, New York, au votat vineri sa se alature unui sindicat, o miscare inovatoare in cadrul companiei si o infrangere usturatoare pentru gigantul comertului electronic, care s-a opus in mod agresiv eforturilor de sindicalizare, transmite CNBC. Fii…

Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) afirma ca Ucraina a transmis ca fortele ruse bombardeaza punctele de control din orasul Slavutici, potrivit BBC.