Sporurile bugetarilor ar putea fi plafonate la 15% din salariu de baza. Apare un „spor de performanța” Cele mai multe sporuri „cu adevarat relevante” din sectorul public ar urma sa fie introduse in salariul de baza al bugetarilor. Sporurile care raman vor fi pentru performanța sau condiții excepționale de munca și nu vor depași 15% din salariul de baza, prevede programul de guvernare PNL-UDMR depus in Parlament pentru investirea Guvernului Nicolae Ciuca. […] Citește Sporurile bugetarilor ar putea fi plafonate la 15% din salariu de baza. Apare un „spor de performanța” in Alba24 .