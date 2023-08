Stiri pe aceeasi tema

- Munca la stat printre cele mai „periculoase”: Unii angajatii primesc sporuri uriase, chiar si pentru hemoroizi Munca la stat printre cele mai „periculoase”: Unii angajatii primesc sporuri uriase, chiar si pentru hemoroizi Sporurile consistente pe care le primesc unii angajați de la stat ar putea sa…

- Conform antena3.ro, in cadrul Direcției Generale de Inspecție Economico-Financiara directorul incaseaza 10.000 de lei. Seful de serviciu ia in mana aproape 14.000 de lei, la fel si un consilier superior. In total, aceasta Direcție are 44 de angajați care iau lunar salarii in valoare de 75.000 de euro.…

- Vești bune pentru romani! Mai multe categorii de angajați se vor bucura de un salariu mai mare. Mai exact, primesc cel mult 1000 de lei in plus lunar din partea angajatorilor. Vezi cand se aplica noua decizie și pentru cine este valabila, dar și cat se cuvine fiecaruia cand intra in vigoare legea. Salarii…

- Statul pe scaun nu e ușor pentru bugetari. Intr-un gest de sfidare fața de toți cei care lucreaza la birou, Consiliul Județean Neamț a votat acordarea de zile libere pentru prevenirea hemoroizilor in cazul funcționarilor care stau mult pe scaun la munca. Angajații din trei centre de ingrijire de la…

- Ministerul Sanatatii a venit, in urma negocierilor, cu o ordonanța prin care toți angajații din sanatate sa primeasca vouchere de vacanța decontate din bugetul de stat. ”Acordarea voucherelor de vacanța la nivelul unitaților sanitare publice nu s-a efectuat in mod unitar, fapt care a generat discriminari…

- Angajatii din sistemul sanitar, care astazi au protestat, solicitand majorari salariale pentru personalul mediu si majorarea tarifului pentru garzile suplimentare efectuate de medici in spitalele publice, anunta ca nu vor renunta la calendarul protestelor, calendar care include o greva de avertisment…

- "Ca rezultat al esecurilor tuturor demersurilor facute de conducerea C.N.S.A.S. in materie salariala, angajatii institutiei noastre se afla intr-o situatie discriminatorie fata de colegii din alte institutii publice din administratia publica centrala, inca de la intrarea in vigoare a Legii 153/2017,…

- Profesorii se pregatesc de greva generala, nemutumiti, in primul rand, de salariile mici. In acelasi timp, angajatii din Ministerul Educatiei primesc sporuri uriase la care profesorii nici nu pot visa. Sindicatele ameninta cu greva generala incepand de lunea viitoare, cand scolile s-ar putea inchide.…