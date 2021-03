Stiri pe aceeasi tema

- ■ Ovidiu Bojescu este director adjunct al Directiei Tehnice ■ primarul Leonard Achiriloaei sustine ca este un cistig pentru administratia locala, avind in vedere experienta ■ din aprilie, actualul director, Felician Ionita, se pensioneaza ■ Ex-administratorul public al Primariei Roman, Ovidiu Bojescu,…

- ■ intre 2013 si 2016, la Primaria Roman au fost comandate 11 studii de fezabilitate pentru investitii ■ doar o parte au primit finantare si au fost executate ■ altele asteapta bani sau cererea a fost respinsa ■ Un control mai vechi al Curtii de Conturi constata ca la Primaria Roman ar fi fost comandate…

- ■ cel mai avut e primarul, Leonard Achiriloaei ■ acesta a investit in terenuri si a construit o casa, pentru care a facut credite bancare ■ viceprimarul a cumparat si vindut mai multe apartamente ■ cel mai „sarac“ e administratorul public, Aldo Pellegrini ■ Dupa alegerile din 2020 administratiile locale…

- ■ in schema instantei romascane se mai afla cinci judecatori ■ doi judeca cauze penale si trei civile ■ in 2020, sase judecatori au avut de solutionat 12.636 dosare ■ instanta ocupa primul loc in cadrul Curtii de Apel Bacau si locul VI pe tara la incarcatura pe judecator ■ Biroul de relatii cu publicul…

- ■ inginerul Remus Grajdeanu, fost director in aparatul de specialitate al primarului Laurentiu Leoreanu, a fost victima unui grav accident rutier ■ masina pe care o conducea a fost implicata intr-o tamponare, rasturnindu-se intr-un piriu ■ Unul dintre fostii directori din Primaria Roman, inginerul Remus…

- ■ acestia au initiat un document, la nivelul ACOR, sustinind ca decizia Guvernului Citu de plafonare a salariilor personalului bugetar ar fi ilegala si abuziva ■ argumentele edililor de comune tin si de faptul ca un act normativ guvernamental nu poate modifica o lege organica ■ toti membrii filialelor…

- ■ primarul Leonard Achiriloaei s-a intilnit cu proiectantii unei noi sali de sport ■ aceasta ar urma sa se construiasca, din fonduri CNI, pe terenul din spatele corpului B al Scolii Gimnaziale "Vasile Alecsandri" ■ Conducerea Primariei Roman isi propune, pentru acest mandat, construirea unei noi sali…

- O anexa a unei gospodarii din comuna Baltatesti s-a facut scrum, vineri dimineata, 18 decembrie, ca urmare a unui incendiu izbucnit din cauza unui scurtcircuit electric. “In aceasta dimineața, in jurul orei 06:22, prin apel la 112, pompierii nemțeni au fost inștiințati despre producerea unui incendiu…