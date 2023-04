Sporul natural al populaţiei se menţine negativ Sporul natural al populatiei Romaniei s-a mentinut negativ in luna februarie a acestui an, la minus 8.872 de persoane, numarul celor decedati fiind de 1,8 ori mai mare decat cel al nascutilor-vii, arata datele publicate, ieri, de Institutul National de Statistica (INS) si preluate de Agerpres. In februarie 2023, s-a inregistrat nasterea a 11.316 copii, cu 2.565 mai putini decat in luna ianuarie 2023. Potrivit INS, numarul deceselor inregistrate in februarie 2023 a fost de 20.188 (10.352 barbati si 9.836 femei), cu 4.048 decese (2.311 barbati si 1.737 femei) mai putine decat in luna anterioara.… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

