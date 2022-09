Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat, in luna iulie a acestui an, un spor natural negativ al populatiei de 4.973 de persoane, in crestere fata de aceeasi perioada din 2021, cand era de 4.766 persoane, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS).

- Sporul natural al populatiei Romaniei a ramas negativ si in luna iunie Foto: Agerpres Sporul natural al populatiei României a ramas negativ si în luna iunie a acestui an, numarul celor decedati fiind de 1,3 ori mai mare decât cel al nou-nascutilor vii. Datele publicate astazi…

- Romania: Sporul natural al populatiei a ramas negativ si in luna iunie Foto: captura video. Sporul natural al populatiei României a ramas negativ si în luna iunie a acestui an, numarul celor decedati fiind de 1,3 ori mai mare decât cel al nou-nascutilor vii. Datele publicate,…

- Numarul persoanelor decedate a fost, in luna iunie 2022, de 1,3 ori mai mare decat cel al nascutilor-vii, astfel ca sporul natural s-a menținut negativ, arata datele publicate miercuri de Institutul Național de Statistica. Potrivit INS, in iunie s-a inregistrat nasterea a 14.193 copii, cu 33 mai puțini…

- Ponderea intreprinderilor inovatoare in total intreprinderi a scazut, in Romania, cu 3,9 puncte procentuale, in perioada 2018 - 2020 fata de intervalul 2016 - 2018, arata datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Romania a inregistrat, in luna mai a acestui an, un spor natural negativ al populatiei de 6.581 de persoane, in scadere fata de aceeasi perioada din 2021, cand sporul negativ era de 9.026 de persoane, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS).

- Romania a inregistrat, in luna mai a acestui an, un spor natural negativ al populatiei de 6.581 de persoane, in scadere fata de aceeasi perioada din 2021, cand sporul negativ era de 9.026 de persoane, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS). Conform statisticii oficiale,…

- Romania a inregistrat, in luna mai a acestui an, un spor natural negativ al populatiei de 6.581 de persoane, in scadere fata de aceeasi perioada din 2021, cand sporul negativ era de 9.026 de persoane, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS). Fii la curent cu…