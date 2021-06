Stiri pe aceeasi tema

- Peste 600 de angajați din Ministerul Agriculturii au încasat anul trecut spor pentru condiții periculoase sau vatamatoare de munca, inclusiv așa numitul spor de antena, valoarea sporului acordat în anul 2020 fiind de peste 4,04 milioane de lei, potrivit informațiilor transmise de Minister…

- Rata de infectare in București a ajuns duminica la 0,67 la mia de locuitori, in scadere fața de ziua de sambata, cand a fost 0,75, annunța Direcția de Sanatate Publica (DSP), citata de HotNews.ro.Rata de incidența cumulata calculata la 14 zile continua sa scada in Capitala, dupa ce luni a ajuns pentru…

- Tulpina sud-africana a fost confirmata și in Romania , iar primele doua cazuri au fost identificate la București și la Pitești. Fosta jurnalista Liana Alexandru a marturisit, intr-o postare emoționanta pe pagina ei de pe o rețea sociala, preluata de HotNews, ca este unul dintre cei doi pacienți cu COVID-19…