Sporul de antenă, considerat nelegal în Sectorul 1. Reacția primarului Clotilde Armand Primaria Sector 1 va demara toate procedurile legale pentru a recupera sporul de antena, incasat de angajații Administrației Domeniului Public (ADP) Sector 1 in ultimii patru ani. Anunțul a fost facut de primarul Clotilde Armand. Conform acesteia, salariații ar fi incasat vreme de patru ani spor de antena pentru radiații inexistente. Intr-o postare facuta pe Facebook, edilul citeaza raspunsul primit de Europa FM de la Autoritatea Naționala pentru Administrarea și Reglementarea in Comunicații (A.N.C.O.M.): „numarul de stații (antene) existente la nivelul anului 2016 in locația menționata era mai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

