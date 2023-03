Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment deosebit in viata sportivei constantene Malina Milea si a jumatatii sale, Ionut Radu, cei care au rostit "Da ldquo; in fata ofiterului de Stare Civila, punand astfel bazele familiei Radu. Malina este fosta campioana la gimnastica artistica, iar in 2022 a trecut la alta disciplina sportiva,…

- ”Mirciulica” face furori pe NETFLIX! Este vorba de primul film al popularului comediant Mircea Bravo, vloggerul care, pana sa ajunga pe marile ecrane, a fost vedeta incontestabila a YouTube-ului romanesc. Pelicula i-a adus un profit colosal. A investit 300.000 de euro, banii sai, in filmul ce a debutat…

- Fundația Ion Țiriac a lansat astazi la Patinoarul „Allianz-Țiriac”, amplasat in Otopeni, programul de patinaj gratuit destinat copiilor din Romania. Acest program are scopul de a identifica copii cu varste cuprinse intre 3 și 7 ani cu inclinații și interes pentru practicarea patinajului. ...

- Larisa Iordache, concurenta de la America Express, a vorbit in exclusivitate pentru Spynews.ro despre viața sentimentala. Fosta gimnasta s-a desparțit de fostul ei iubit la finalul anului trecut, insa acum ne spune daca și-a refacut sau nu viața. Sportiva are planuri mari pentru viitor.

- Tinerii medici și asistenți medicali de la Spitalul Municipal din Campulung Moldovenesc vor putea sa se mute in apartamente intr-un bloc ce va fi construit cu finanțare de la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației. Primarul din Campulung Moldovenesc, Mihaița Negura, a declarat…

- Jumatate dintre locuitorii Romaniei considera ca vor avea o viața mai buna in anul 2023, estimeaza un studiu realizat de Reveal Marketing Research. Anul 2022 a fost cel mai satisfacator pentru cei mai mulți dintre romani (54%) in comparație cu 2020 (24%) și 2021 (22%). Explicația ar fi aceea ca 2020…

- Doi tineri și-au pierdut viața in accidentul cumplit care a avut loc, sambata seara, pe DN 71, pe raza comunei Doicești. Cei doi barbați din Sacuieni și Rancaciov, de 29 și 31 de ani, au pierit dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit violent de un TIR. Ambii erau pasageri in autoturism. De asemenea,…

