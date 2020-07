Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a declarat, joi, dupa intalnirea cu reprezentantii federatiilor sporturilor de contact de la sediul MTS, ca aceste discipline reprezinta o categorie extrem de afectata de pandemia de coronavirus."Dupa ce am avut discutii saptamana trecuta cu reprezentatii…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a declarat, joi, dupa intalnirea cu reprezentantii federatiilor sporturilor de contact de la sediul MTS, ca aceste discipline reprezinta o categorie extrem de afectata de pandemia de coronavirus. "Dupa ce am avut discutii saptamana trecuta…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionuț Stroe, a declarat la finalul intalnirii pe care a avut-o cu reprezentantii federatiilor sporturilor de echipa ca aceste discipline au dificultati in reluarea antrenamentelor si competitiilor. Acest lucru este cauzat de faptul ca nu dispun de puterea financiara…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, s-a intalnit joi cu reprezentantii federatiilor sporturilor de echipa, precum volei, baschet, polo, rugby si hochei, discipline care se confrunta cu mari dificultati in reluarea antrenamentelor si competitiilor, pentru ca nu dispun de puterea financiara…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a declarat, joi, pentru AGERPRES, la finalul intalnirii pe care a avut-o cu reprezentantii federatiilor sporturilor de echipa, precum volei, baschet, polo, rugby si hochei, ca aceste discipline au dificultati in reluarea antrenamentelor si competitiilor…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a anuntat, joi, prin intermdiul unei postari pe contul sau de Facebook intalnirea pe care a avut o cu Gheorghe Hagi .Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe a avut o intalnire cu Gheorghe Hagi la sediul MTS.Temele discutiilor au fost despre sport,…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, ca fotbalul, automobilismul, ciclismul si motociclismul sunt sporturile care vor organiza primele competitii dupa ordinul comun al MTS si Ministerului Sanatatii care reglementeaza reluarea activitatii sportive…

- Sporturile de contact si cele practicate in spatii inchise au un risc epidemiologic ridicat si nu este posibila in acest moment redeschiderea lor, a afirmat, marti, intr-o conferinta de presa, ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe. "Ceea ce nu va fi inca posibil in acest moment, dar ne dorim…