Sportul, ZERO cenți din PNRR! Lipă: ”Of, îmi vine să plâng” Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) nu conține niciun leu pentru sport și tineret, deși ministerul condus de Eduard Novak a incercat sa avanaseze o suma de 200 de milioane de lei pentru refacerea infrastructurii sportive. Comisia Europeana a adoptat ieri o evaluare pozitiva a Planului de redresare și reziliența al Romaniei, care va putea primi, astfel, din partea UE granturi in valoare de 14,2 miliarde euro și imprumuturi in valoare de 14,9 miliarde euro in cadrul Mecanismului de redresare și reziliența (MRR). Aceasta finanțare va sprijini implementarea masurilor esențiale in materie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania este printre tarile care au primit cel mai mare punctaj din partea Comisiei Europene pentru Planul Național de Redresare și Reziliența. Insa nicio tara nu a primit punctajul maxim posibil.

- PNRR ar putea fi cuvantul anului dupa pandemie. Sunt 29,2 miliarde de euro pe care țara noastra le-a obținut de la U.E. pentru transport sustenabil, educație, sanatate, digitalizare. Planul Național de Redresare si Rezilienta (PNRR) al Romaniei cuprinde 1.350 de pagini, banii ceruți sunt 14,2 miliarde…

- Un lucru este clar – Planul Național de Reziliența și Redresare (PNRR) depus de Romania va fi aprobat. Inițial președintele Comisiei Europene trebuia sa vina in Romania pentru eveniment in 24 septembrie in Romania, cu o zi inaintea Congresului PNL, dar ulterior aceasta a anunțat ca va veni pe 27…

- Europarlamentarul Dragos Pislaru (USR PLUS) precizeaza ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pentru Romania este, in mod informal, "un plan deja aprobat". "Informal, PNRR este in acest moment un plan deja aprobat. Data de lansare coincide, de obicei, cu anuntul unei vizite…

- Europarlamentarul PNL Gheorghe Falca a declarat vineri, 17 septembrie, la RFI , ca Romania va semna Programul National de Redresare si Rezilienta pe 23 septembrie, iar presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a participat la toate semnarile PNRR-urilor europene, va fi prezenta și in…

- „Grecia a primit deja un avans de 4 miliarde de euro pentru propriul plan de redresare și reziliența. Romania, care are un plan de o valoare similara (29,2 miliarde de euro pentru Romania / 30,5 miliarde pentru Grecia), inca așteapta și solicita un avans de doar 2 miliarde de euro.Dupa ce au eșuat in…

- ​​Ministrul Investițiilor Europene, Cristian Ghinea (USR-PLUS), spune într-o postare recenta pe Facebook ca unul dintre proiectele începute deja prin PNRR ar fi cel al carții electronice de identitate, deși România nu a primit înca aprobarea Comisiei Europene pentru acest plan…

- Președintele Federației Romane de Rugby, Alin Petrache, și vicepreședintele Federației Romane de Rugby, Anton Pisaroglu, au inspectat starea stadionului „Arcul de Triumf”, pentru a se asigura ca meciul de maine cu Argentina se va desfașura in cele mai bune condiții. “M-am bucurat sa vad ca stadionul…