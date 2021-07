Sportul îți protejează creierul și luptă cu depresia Sportul a fost dintotdeauna o sursa de sanatate și de echilibru in viețile noastre. Ne place sa facem mișcare, sa ne deconectam și sa eliberam endorfinele care ne fac sa ne simțim bine. Oamenii de știința au constatat ca practicarea sportului in mod regulat, in special a exercițiilor cardio, poate schimba biologia creierului și ne poate ajuta sa evitam starile depresive și anxietatea. Care sin Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

