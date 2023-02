Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE ora 10:00 – Numarul persoanelor care si-au pierdut viata in cutremurele produse luni in Turcia si Siria a depasit 16.000, potrivit autoritatilor locale, care au stabilit numarul ranitilor din ambele tari la peste 68.000, transmite joi EFE. Potrivit autoritatii de gestionare a situatiilor de urgenta…

- In urma celor doua cutremure devastatoare produse in cursul zilei de ieri, in Turcia, la distanța de 9 ore unul de altul, in regiuni relativ apropiate, mii de persoane și-au pierdut viața. Oamenii iși cauta inca disperați familiile printre ruine. Imaginile durerii dupa seismele catastrofale care s-au…

- Cristina Dinu, 30 de ani, jucatoarea romana aflata pe locul 314 WTA, se afla in Turcia, unde in aceasta saptamana ar fi trebuit sa participe, in Antalya, la un turneu de categorie ITF. Toate intrecerile sportive au fost anulate insa in urma cutremurelor devastatoare produse luni. Peste 5.000 de victime…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a decretat luni doliu national timp de sapte zile in Turcia, dupa cutremurele al caror bilant provizoriu indica peste 2.600 de morti, relateaza AFP. Potrivit acestui decret publicat de guvern, drapelele vor fi coborate in berna pana la apusul soarelui, duminica,…

- „Din cauza cutremurelor care au avut loc in țara noastra pe 6 februarie 2023, a fost declarata perioada de doliu național de șapte zile. Steagul nostru va fi arborat in berna pana la apusul soarelui duminica, 12 februarie 2023, in toate reprezentanțele noastre din țara și din strainatate”, a declarat…