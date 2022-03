Stiri pe aceeasi tema

- In urma declanșarii conflictului din Ucraina saptamana trecuta, Volvo a anunțat oficial ca va opri livrarile de mașini catre Rusia. Marca suedeza devine, astfel, prima care ia decizia de a opri livrarile de automobile catre aceasta țara. Intr-un comunicat de presa, Volvo a luat aceasta decizie din cauza…

- 11 copii ucraineni, alaturi de cei 2 antrenori ai lor, dar și de șoferul microbuzului cu care au ajuns in Romania, se afla la Brașov. Aceștia nu s-au mai intors in țara lor din cauza razboiului izbucnit de Rusia in Ucraina. Vizita lor a fost programata cu mult inainte de inceperea razboiului,…

- Pericolul de la Cernobil care ne pandește din cauza razboiului. Cercetatorul si profesorul iesean Silviu Gurlui a avertizat asupra pericolelor ce pandesc intreaga Europa din cauza centralei de la Cernobil, in timpul razboiului dintre Rusia si Ucraina. Ea a doua zi de invazie a Rusiei in Ucraina, iar…

- Sute de persoane au fost arestate in Rusia, dupa ce au ieșit la protestele anti-razboi in zeci de orașe, pe motiv ca au incalcat interdictia pentru adunari decretata de autoritatile ruse. De asemenea, jurnalistul, activistul și politicianul rus, Aleksei Navalnii, principalul opozant, a declarat joi,…

- Rusul Andrey Rublev (24 de ani, 7 ATP) indeamna la stoparea razboiului din Ucraina și spune ca a primit mesaj jignitoare, agresive, din cauza conflictului declanșat de Vladimir Putin. Rublev l-a invins astazi pe Mackenzie McDonald (61 ATP), scor 2-6, 6-3, 6-1, și s-a calificat in semifinalele turneului…

- Sportul are de suferit la maxim din cauza razboiului din țara vecina. Campionul mondial en titre in Formula 1, olandezul Max Verstappen a anunțat ca nu vrea sa participe la Marele Premiu al Rusiei, din cauza conflictului militar dintre Rusia și Ucraina.

- Rapid și CSM București se intalnesc astazi, de la ora 18:00, in derby-ul Ligii Naționale de handbal feminin. Partida poate fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro și este televizata pe TVR 3. Meciul ar fi trebuit sa fie transmis pe TVR 1 și TVR HD. Din cauza atacului lansat de Rusia asupra Ucrainei, Televiziunea…

- Mircea Lucescu, in varsta de 76 de ani, se afla in cantonament cu Dinamo Kiev in Antalya, cu toate ca s-a vehiculat ca ar urma sa fie inlocuit cu Andriy Shevchenko (45 de ani), pe banca tehnica. Pe fondul anunțului lui Joe Biden catre aliați, conform caruia Rusia ar urma sa invadeze Ucraina incepand…