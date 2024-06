Sports Festival: Meci demonstrativ cu Simona Halep, Andrei Pavel, Andre Agassi si Steffi Graf! Cu ce scor s-a incheiat partida (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul Sport Festival 2024, care se disputa, in perioada 13 16 iunie 2024, la Cluj Napoca, programeaza, sambata, 15 iunie, la BT Arena, un meci demonstrativ de gala, in care joaca Simona Halep, Andrei Pavel, Andre Agassi si Steffi Graf.Partida incepe la ora 18.00 si va fi transmisa in direct de…

- In perioada 14 – 16 iunie 2024, Caiac SMile , asociația din Satu Mare care militeaza pentru accesibilizarea sportului pentru persoanele cu dizabilitați, va participa la Sports Festival , cel mai mare eveniment dedicat sporturilor, din Romania. Sesiunile de caiac oferite de antrenorii și voluntarii asociației…

- Clubul Sportiv Municipal Constanta continua sa obtina performante foarte bune la disciplina baschet. Echipa masculina Under 18 a avut un turneu final in Arena de Baschet cu multe provocari. Primul meci de la Turneul Final U18 este unul care va ramane in istoria baschetului atat prin prisma desfașurarii…

- Iubitorii tenisului de camp ii vor putea vedea sambata 15 iunie, in BT Arena din Cluj-Napoca, la lucru intr-un show demonstrativ de tenis, pe legendarii jucatori Andre Agassi și Steffi Graf, care vor intra pe teren alaturi de Simona Halep și Andrei Pavel. Acest eveniment se va desfașura in cadrul celei…

- Stadionul "Idealldquo; din Cernavoda a gazduit meciul amical de fotbal intre gazdele de la Axiopolis Cernavoda care a incheiat pe locul trei turneul play out al Ligii a 3 a, seria a 3 a si CS Medgidia, castigatoarea Ligii a 4 a a judetului Constanta si care va disputa barajul pentru promovarea in Liga…

- Formația CSU Suceava a incheiat ediția de campionat 2023-2024 a Ligii Zimbrilor cu o victorie. In ultima etapa, la finele saptamanii trecute, echipa antrenata de Bogdan Șoldanescu a dispus cu 35-31 (16-12) de CSM Focșani in sala „Dumitru Bernicu”, rezultat care o plaseaza pe locul al șaptelea la finalul…

- Farul nu a reusit sa castige pana acum in acest sezon contra lui CFR Cluj, dupa 1 3 la Cluj Napoca si 1 1 la Ovidiu, in sezonul regular. Etapa a cincea din turneul play off al Superligii 2023 2024 ultima runda din tur aduce pe stadionul central al Academiei Hagi, de la Ovidiu, meciul Farul Constanta…

- Optimile de finala ale Cupei Romaniei la handbal masculin au programat duelul dintre Steaua București și CSU Suceava. Partida disputata la mijlocul acestei saptamani in sala Concordia, din Chiajna, a fost aprig disputata și s-a incheiat cu victoria gazdelor cu scorul de 37-35. Meciul a fost foarte echilibrat,…