- In viitorul ceva mai indepartat, coordonatorul lotului național de juniori la lupte dorește sa se stabileasca in Franța. Asta dupa ce va ajunge la Jocurile Olimpice. Eventual la cele de peste patru ani, de la Paris. Te poți bucura de viața și in vremurile noului Coronavirus. O spune Catalin Matache,…

- Acum un an, pe vremea aceasta, era in plin circuit „Ready?/ Play!”. Alerga de la un turneu la altul, dupa mingi de meci și puncte ATP. Acum, in vremuri pandemice, tenismenul bacauan Alexandru Manole nu mai alearga decat pe terenul de antrenament. Meciurile sunt și ele de antrenament, cele mai aprige…

- Era pe val, inainte de a fi...luat de val. De valul vieții. Și de valurile marilor și oceanelor. Așa s-a intamplat ca in 2015, multiplul campion național de sarituri in apa, Catalin Cozma sa coboare de pe platforma de zece metri a bazinului și sa se imbarce pe un vas de croaziera. Cele doua contracte,…

- Liliana Adochiței revine in cotidianului Deșteptarea. De data aceasta, ca oaspete… acasa deoarece, la drept vorbind, Lili nu a plecat niciodata cu adevarat de aici. Aici, unde, vreme de mai bine de un deceniu, și-a pus amprenta stilistica și iscalitura pe reportaje nepereche. Și cand nu a scris despre…

- Multiplu campion la saritura in lungime, atletul bucureștean legitimat la CSM Onești revine dupa o pauza cauzata de probleme medicale și-și ia elan pentru Tokyo 2021 Așchia nu sare departe de trunchi. Dovada: Gabriel Bitan, fiul performerilor Viorel și Viorica Bitan (Dinamo, respectiv CSȘ 4 București)…

- In poveștile din indepartata copilarie, Zmeul-zmeilor arunca buzduganul haat-departe, daramand totul in jur. In poveștile din actuala pandemie, CSM-eul peste CSMei, Adrian Gavriliu iși ține aproape pixul, punand pe hartie tot felul de variante menite sa recompuna, in limite normale, activitatea clubului…

- Directorul gruparii de pe Trotuș spera ca semi-centenarul clubului, care va avea loc in 2023 sa se bucure de o aniversare fara precedent in Romania Pandemia COVID-19 ne-a avertizat ca tot ce-ți propui azi, maine este posibil sa nu ramana in picioare. Maine, nu, dar peste trei ani, da! Iata de ce Ingrid…

- Știți cum se zice: toata lumea se pricepe la fotbal și la agricultura. Nu mulți sunt insa acei care se pricep deopotriva la volei și la agricultura. Printre cei aleși, Eusebiu Țurcanu. Antrenorul divizionarei A 2 de volei masculin Știința Bacau și al echipelor de juniori ale CSȘ Bacau este și un pasionat…