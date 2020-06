Stiri pe aceeasi tema

- Din on-line, in off-line. CSM Onești reintra in program normal dupa cele doua luni in care activitatea i-a fost afectata de masurile impuse in contextul pandemiei COVID-19. Mai ales in cheie strict sportiva. „Și asta pentru, ca din punct de vedere administrativ, in toata aceasta perioada, noi am reușit…

- Directorul gruparii de pe Trotuș spera ca semi-centenarul clubului, care va avea loc in 2023 sa se bucure de o aniversare fara precedent in Romania Pandemia COVID-19 ne-a avertizat ca tot ce-ți propui azi, maine este posibil sa nu ramana in picioare. Maine, nu, dar peste trei ani, da! Iata de ce Ingrid…

- Jandarmii din Prahova au intervenit duminica dupa-amiaza pentru recupererea a patru turiste, care s-au intalnit cu un urs pe un traseu din Busteni. Potrivit Jandarmeriei Prahova, este vorba de patru tinere, trei din Bucuresti si una din Bacau, care au sunat la 112 si au anuntat ca s-au intanit cu ursul…

- Știți cum se zice: toata lumea se pricepe la fotbal și la agricultura. Nu mulți sunt insa acei care se pricep deopotriva la volei și la agricultura. Printre cei aleși, Eusebiu Țurcanu. Antrenorul divizionarei A 2 de volei masculin Știința Bacau și al echipelor de juniori ale CSȘ Bacau este și un pasionat…

- Ventilatoarele medicale fac diferența intre viața și moarte. Un pat medical fara ventilator poate fi patul de moarte in plina epidemie de coronavirus. Consiliul Județean Bacau, la inițiativa consilierilor PSD, a aprobat – in ședința desfașurata in aceasta seara – alocarea a 2,5 milioane lei pentru cumpararea…

- Este vorba despre partea de vest a Centurii, pentru mașinile care vine de la București spre Onești și viceversa. șoseaua e cu numai doua benzi, spre deosebire de partea de est care are profil de autostrada, cupatru benzi, traficul așteptat fiind mult mai mare. Sursa Articolul VIDEO: Cum arata Centura…

- Inalți slujitorii ai Arhiepiscopiei Romanului și Bacaului susțin Spitalul Municipal „Sf. Ierarh dr. Luca” din Onești in lupta cu noul coronavirus, caruia i-au donat salariile pe o luna. Suma totala donata astfel a ajuns la 11.000 de lei. Inaltpreasfințitul Arhiepiscop Ioachim a donat 5.000 de lei pentru…

- Așa cum am anunțat anterior, din data de 17 martie 2020 activitațile care presupun interacțiunea directa cu publicul au fost suspendate pentru o perioada nedeterminata. Cu toate acestea, RAJA gestioneaza in continuare relația cu abonații sai in sistem on-line și telefonic. Transmiterea indexului, primirea,…