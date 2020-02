Stiri pe aceeasi tema

- E o zi speciala. Ziua in care implinește 66 de ani. Sau, ca sa glumim puțin, avand in vedere ca nu-și arata sub nicio forma anii, varsta lui Iisus inmulțita cu doi. „Pentru mine, toate zilele lasate de la Dumnezeu sunt speciale, nu doar ziua in care implinesc anii”, marturisește Martin Benchea Joca,…

- Un antrenor carismatic. Pasionat. Competent. Bataios și inimos. Gata sa uneasca, printr-o simpla vorba, vestiarul cu cele mai pronunțate și diferite personalitați. Un antrenor deosebit, dublat de un om deosebit. Un om cu principii. Dedicat nu doar meseriei, ci intregii comunitați. Pe scurt, un bacauan…

- E de-o viața in judo. Iar judo-ul e viața sa. Nici nu trebuie sa o spuna; se știe. Este suficient sa pronunți numele campionilor care au trecut prin mainile sale. Sa numeri medaliile cucerite. Și sa parcurgi articolele și carțile sale despre judo pentru a ințelege ce inseamna acest sport pentru profesorul…

- Cu Iulia Banga, a doua cea mai valoroasa sportiva a anului trecut de la CSM Onești, totul e pe repede inainte. Atleta de 20 de ani raspunde in viteza, fara sa sara nicio intrebare. Sare in schimb cu ușurința peste obstacole; deh, obișnuința de „gardista”. Un interviu cu atleta in varsta de 20 de ani…

- Voleibalista Științei Bacau este pasionata de fotografie O convorbire cu Georgiana Faleș prezinta o nota de romantism asemanatoare cu rasfoirea unui album cu fotografii. Nu intamplator, cea mai veche componenta a Științei Bacau este pasionata de fotografie. Așadar, fotografii. „George”, cum o striga…

- Daca s-ar pune vreodata problema de a fi inlocuita sigla Clubului Sportiv Știința Bacau, alternativa ar fi un chip: cel al lui Florin Grapa. Profesorul universitar doctor in varsta de 65 ani se identifica perfect cu clubul pe care-l conduce. Legatura este la fel de trainica și in ceea ce privește echipa…

- E de o viața in tenis. Și asta in ciuda faptului ca prima dragoste a fost fotbalul, pe care l-a și practicat la piticii Ceahlaului. De la 14 la 15 ani s-a imparțit intre balonul cu hexagoane și mingea de tenis, pentru ca ulterior, sa se dedice in intregime sportului alb. Mai intai ca jucator […] Articolul…

- 2020 este anul Olimpiadei de la Tokyo. Iar sportul bacauan spera ca la Jocurile Olimpice din capitala Țarii Soarelui Rasare sa rasara și… Soare! Alexandru Nicolae Soare. „E principalul meu obiectiv. Voi avea mai multe concursuri in prima jumatate a anului viitor la care sper sa fac baremul de participare…