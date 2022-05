Federația Internaționala de Gimnastica (FIG) l-a suspendat pentru 1 an de zile pe Ivan Kuliak, gimnastul rus care a scandalizat o lume intreaga atunci cand a aparut pe podiumul mondial cu semnul „Z“ pe piept, aratandu-si sustinerea pentru invadarea Ucrainei de catre Rusia. In cadrul unui concurs organizat la Doha, la inceputul lunii martie, Ivan […] The post Sportivul rus care a aparut pe podiumul mondial cu semnul „Z“ pe piept, sta pe bara 1 an de zile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .