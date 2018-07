Stiri pe aceeasi tema

- Gimnastul Marian Dragulescu și Corina, soția sa, au niște suflete foarte mari cand vine vorba de animale. Aceștia dețin doi caței metis, ambii salvați de Marian, iar Corina are grija saptamanal de zecile de caini de pe un camp din Pantelimon.

- O femeie a fost amendata dupa ca a urcat cu pisica bolnava in autobuz, la Cluj-Napoca. Aceasta a povestit intreaga intamplare, pe un grup de Facebook dedicat iubitorilor de animale. Femeia iși ducea pisica bolnava la veterinar intr-o cușca speciala pentru felina. Nu i-a venit sa creada atunci cand a…

- Cel mai faimos sportiv din lotul national nu e lasat sa concureze la Europenele de la Glasgow (2-12 august), motiv pentru care si-a scos trofeele si medaliile pe trotuar in fata sediului Ministerului Tineretului si Sportului.

- Soția tanarului injunghiat in inima la Sebeș este distrusa de durere, dupa pierderea celui cu care se casatorise cu numai cateva zile in urma. Ea a scris un mesaj emoționant pe o rețea de socializare. Pe profilul lui Adrian Ilie Bercuciu, tanarul ucis la Sebeș, au curs mesaje de condoleanțe din partea…

- O crima șocanta zguduie Sebeș, dupa ce un tanar de 32 de ani a fost injunghiat in inima, in plina strada. Incidentul cutremurator s-a produs miercuri, in jurul pranzului. Atacatorul a luat-o la goana, iar polițiștii sunt momentan in alerta.